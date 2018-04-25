Молодежная интеллектуальная игра Science Quiz на тему Года малой родины пройдет в Гродно

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодежная интеллектуальная игра Science Quiz на тему Года малой родины пройдет сегодня в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Участниками игры, которая состоится в молодежно-развлекательном центре "Галактика", станут 25 команд, представляющих все районы области. Мероприятие проводится в формате популярных у молодежи квизов (викторин). В них важны не столько знания, сколько сообразительность, логическое мышление, желание находить нестандартные решения. Игра будет состоять из нескольких этапов: в нее будет включена медиазбука, музыкальный, новостной и блиц-тур, а также множество тематических вопросов, посвященных Гродненской области.

"Игра стает завершающим мероприятием областного молодежного форума "БРСМ: время вперед!". Форум пройдет в преддверии важного события для союза молодежи - 43-го съезда. Запланирована встреча делегатов от Гродненской области с представителями исполнительной власти, руководителями общественных объединений, ветеранами молодежного движения", - рассказали в обкоме БРСМ.

В рамках форума будут работать интерактивные площадки. Например,"Беларусь - крынiца натхнення", на которой будут представлены творческие работы победителей конкурса "Мая Беларусь - мая будучыня!". На площадке "Я нарадзіўся тут" будет размещена карта страны: участники форума смогут отметить на ней место своего рождения, свою малую родину.

Одним из важных мероприятий форума станет открытый диалог, во время которого союз молодежи познакомит гостей с проектами, приуроченными к Году малой родины. Также на форуме делегатам съезда вручат молодежные билеты.-0-