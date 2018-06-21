Молодежная патриотическая акция "Звон скорби" пройдет в Могилевской области

21 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском районе 22 июня на мемориальном комплексе "Буйничское поле" в рамках областной молодежной патриотической акции "Звон скорби" пройдет митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В мероприятии примут участие представители исполнительной власти, православной церкви, члены патриотических клубов области, актив БРСМ. Действо начнется в 4.00 с митинга-реквиема и минуты молчания. Здесь же пройдет лития в память о погибших на полях сражений. Участники акции запустят в небо сделанных своими руками бумажных голубей как символ мира и любви. Также всех ожидает полевая кухня, где любой желающий сможет угоститься горячим чаем.

В этом году впервые на Буйничском поле заработает военный полевой кинотеатр. Здесь будут показывать короткометражные фильмы на военную тематику, созданные активом БРСМ в рамках областного этапа конкурса "Мой фильм о войне".

Аналогичные мероприятия и акции в этот день пройдут во всех районах и городах Могилевской области.-0-