Молодежный фестиваль в Минске объединит представителей разных субкультур

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый фестиваль молодежных субкультур соберет сегодня ярких и творческих ребят столицы на поляне массовых мероприятий парка Победы, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации БРСМ.

Поклонники самых разных молодежных направлений с 14.30 до 22.30 станут хозяевами почти 20 интерактивных площадок. Можно будет послушать уличных музыкантов, понаблюдать за работой художников стрит-арта, поучаствовать в Challenge-марафоне, мастер-классе по футбольному фристайлу, танцевальных баттлах и паркуре, узнать секреты иллюзиониста, понаблюдать за сражением рыцарей.

Художники из БГУ организуют площадку "Цвет настроения", где предложат аквагрим и рисунок хной по телу, будут рисовать шаржи и проводить сеансы арт-терапии.

На площадке BRSMVLOG состоится презентация проекта #BRSMLife: столичные влогеры (видеоблогеры) из Академии управления поделятся опытом. Параллельно они запишут видео с самого мероприятия.

Стартует фестиваль конкурсом "Огонь танца". Лучшие коллективы столицы покажут класс в номинациях "Брейк-данс", "Стрит-данс", "Спортивная Латина", "Восточный танец", "Белорусский народный танец", "Национальный танец", а также "Шоу-программа". Перевести дух поможет насыщенная творческая программа, а хедлайнер, имя которого держится в секрете, подарит бурю эмоций и зажигательное настроение. Завершит молодежный фестиваль "Битва DJ". Музыкальные сеты диджеев будут включать как авторские миксы на популярные мелодии, так и переработанные композиции на национальную белорусскую и молодежную тематику. Пиротехническое и неоновое шоу сделают кульминацию праздника еще более шумной и яркой.

Победители фестивальных блоков "Огонь танца" и "Битва DJ" отправятся представлять столицу на традиционных мероприятиях Дня молодежи, который пройдет на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске-2018".-0-