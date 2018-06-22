Молодежный фестиваль "Васiльковы вянок" пройдет 29 июня - 1 июля на озере Селява

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный фестиваль "Васiльковы вянок - 2018" пройдет с 29 июня по 1 июля в Крупском районе на озере Селява, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном комитете БРСМ.
"В первый день состоится празднование Дня молодежи, где соберется около тысячи молодых людей. В самом фестивале примут участие около 500 человек, каждый из которых сможет показать себя, продемонстрировать свои способности и таланты. Лучшие будут награждены", - отметили в областном комитете БРСМ.
На берегу озера, в зоне отдыха "Комсомольский берег", участников мероприятия ожидают игры и дискотеки. Юноши и девушки из всех районов Минской области примут участие в соревнованиях по волейболу и мини-футболу, попробуют свои силы в перетягивании каната и поднятии гири. Кроме того, в программе праздника квест-путешествие по малой родине "Скарб Селявы", конкурсы фотографий и диджеев. Молодых людей, занявших 1-е, 2-е и 3-е места, наградят кубками и призами.
Организаторами фестиваля "Васiльковы вянок - 2018" выступают Минский областной комитет ОО "БРСМ", Миноблисполком, Крупский райисполком при поддержке Минского областного отделения профсоюзов.-0-
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