Молодежный флешмоб "100 добрых сердец" проведут в Минске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный флешмоб "100 добрых сердец" проведут сегодня возле Белгосфилармонии в Минске, сообщили БЕЛТА в комитете БРСМ Советского района Минска.
Таким образом в районе будет дан старт мероприятиям, посвященным празднованию 100-летия ВЛКСМ. В форме единицы и двух нолей выстроятся 100 бойцов студотрядовского движения в куртках с символикой "Минск-БРСМ". Предусмотрено музыкальное сопровождение, перед гостями выступит ансамбль "Верасы".
Акция пройдет с 11.00 до 11.15, в ней примут участие около 300 человек - студенческая молодежь района и активисты БРСМ. После этого молодые люди отправятся благоустраивать территории Военного кладбища, сквера на площади Якуба Коласа, дворовые территории по ул. Краснозвездная, Кульман, Куйбышева.
В Беларуси 22 октября стартовала комсомольская неделя, приуроченная к празднованию 100-летия ВЛКСМ. Тематические мероприятия проводятся во всех регионах страны.-0-
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