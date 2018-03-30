30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодежный патриотический центр в Брестской крепости заработает ко Дню Победы. Об этом сообщил первый секретарь областного комитета БРСМ Виктор Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской крепости сегодня проходит областной молодежный форум "Время вперед". Мероприятие проводится в виде открытого диалога, который посвящен вопросам патриотического воспитания. Центральная тема - создание молодежного патриотического центра. Его первыми посетителями стали делегаты форума. "Строительные работы на объекте уже завершены. Осталось решить вопрос по его передаче в областную коммунальную собственность, на баланс управления образования. Параллельно благоустраиваются прилегающие территории. Планируем, что патриотический центр в полную силу заработает ко Дню Победы", - отметил Виктор Иванов.

Молодежный патриотический центр будет функционировать как учреждение дополнительного образования. Там организуют клубы по интересам, занятия военно-прикладными видами спорта, по допризывной подготовке, также проект объединит краеведов, поисковиков и исторических реконструкторов. В здании созданы условия для питания и проживания группы из 40 человек. "Интерьер будет способствовать погружению на несколько дней в атмосферу прошлого. Уверен, что это вызовет у ребят чувство гордости за страну, повысит интерес к изучению нашей истории. Нам особенно приятно, что этот проект мы смогли реализовать в Год малой родины. Ведь Брестская крепость - особое место для каждого белоруса", - подчеркнул первый секретарь обкома БРСМ.

Патриотический центр размещается на Кобринском укреплении в реконструированном здании штаба 125-го стрелкового полка. Объект строился всем миром. В частности, на его создание БРСМ направил премию Президента "За духовное возрождение", перечислялись средства, заработанные жителями Брестской области на субботнике. Также на объекте постоянно работали волонтеры.-0-

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