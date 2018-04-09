Молодежный профсоюзный форум "ТЕМП" пройдет с 25 июня по 1 июля в Минске

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный образовательный профсоюзный форум "ТЕМП-2018" пройдет с 25 июня по 1 июля в Минске. Электронная регистрация участников стартовала 9 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Участников форума ожидает насыщенная программа. Они посетят крупные предприятия страны и познакомятся с их коллективными договорами. Для "темповцев" проведут образовательные тренинги и мастер-классы, организуют встречи с руководством Федерации профсоюзов Беларуси, Министерства труда и соцзащиты, Министерства образования, с представителями депутатского корпуса, а также Международного университета "МИТСО". Участники обменяются позитивным профсоюзным опытом и познакомятся с богатым культурным наследием Беларуси во время экскурсионной программы.

Зарегистрироваться на форум можно на портале 1prof.by. Необходимо заполнить специальную форму на одном из рабочих языков мероприятия: русском или английском. На странице электронной регистрации также можно ознакомиться с информацией о предстоящем форуме, которая будет оперативно обновляться.

За месяц до начала "ТЕМПа-2018" на электронную почту каждого, кто прошел регистрацию, придет подтверждение от организаторов форума. Отказать в приглашении могут тем, кто не соответствует двум основным критериям отбора: участники должны быть не старше 35 лет и обязательно - профсоюзными активистами.

За три года в профсоюзном форуме "ТЕМП" приняли участие более 600 человек из 21 страны мира.-0-