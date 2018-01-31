31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный развлекательный центр планируется построить в Минске в районе ул. Сторожевской, 11. Уведомление об этом размещено на сайте администрации Центрального района столицы, сообщает БЕЛТА.

Заказчиком объекта выступает ЗАО "Комкон". Новостройка общей площадью 17,6 тыс. кв.м появится на месте подземного бункера рядом с набережной Свислочи и Банком Москва-Минск.

Развлекательный центр будет включать многозальный кинотеатр, ресторан с танцполом, летнее кафе, бильярд, конференц-зал, магазин печатной продукции, зону продажи сувениров, выставочные залы, административные помещения, подземный паркинг, помещения технического и вспомогательного назначения.

Разработку проектной документации планируется завершить в марте текущего года, в мае-июне должны начаться строительно-монтажные работы. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Общественные обсуждения по отчету об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) пройдут по 23 февраля.-0-