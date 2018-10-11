Молодежный сквер откроют в Витебске к 100-летию комсомола

11 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске 29 октября в день 100-летия комсомола откроют молодежный сквер, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый секретарь городской организации БРСМ Татьяна Красакова.

Сегодня около 50 активистов в микрорайоне Медцентр заложили сквер, где высадили 100 деревьев (березы, клены) и многолетних кустарников. Саженцы предоставил витебский "Зеленхоз". Молодежь покрасила лавки и фонарные столбы, благоустроила прилегающую территорию.

"Место выбрано не случайно, в Медцентре проживает много молодых семей. Не исключено, что со временем он станет больше, там появятся новые сооружения, в том числе спортивные. К 29 октября планируем установить памятный знак в виде камня с табличкой", - отметила Татьяна Красакова.

Кроме того, к столетию ВЛКСМ в каждом районе Витебска пройдут "Диалоги поколений", где нынешняя молодежь пообщается с представителями комсомольских организаций прошлых лет. А 26 октября в областной библиотеке имени В.Ленина организуют общегородскую встречу, на которой старшее поколение вручит билеты БРСМ молодым ее членам.-0-