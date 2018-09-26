Молодежный турнир по простынболу проведут в Гомеле

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Турнир по простынболу, посвященный 100-летию Ленинского комсомола, пройдет 27 сентября в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист Советского РК ОО БРСМ Дарья Синкевич.
Площадкой для проведения состязания станет Гомельский государственный машиностроительный колледж. Среди команд, которые выйдут на спортивную арену, - и будущие машиностроители.
Простынбол сочетает в себе правила волейбола, пионербола и отчасти большого тенниса. Основные атрибуты игры - простынь, мяч больших размеров и разделяющая территорию игрового поля для двух команд сетка.
Главная задача участников - с помощью натянутой простыни перебросить мяч через волейбольную сетку на площадку соперника. Касаться мяча головой, руками или ногами запрещено.
Следить за ходом шуточно-спортивного турнира будет специальное жюри. Победителей ждут дипломы и памятные сувениры.
По словам Дарьи Синкевич, череда разноплановых мероприятий, посвященных 100-летию Ленинского комсомола, продлится до конца года. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4544 BYN
|2.457 BYN
|2.471 BYN
|USD
|2.0882 BYN
|2.091 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.1726 BYN
|3.17 BYN
|3.185 BYN