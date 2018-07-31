Молодой педагог из Лунинецкого района рассказывает о жатве в видеоблоге

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодой педагог из Лунинецкого района рассказывает о жатве в авторском видеоблоге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вести с полей на YouTube-канале Василия Лемешевского "Будни комбайнера" собирают сотни просмотров. Молодой человек в этом году окончил физико-математический факультет Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина и получил распределение в Ляховичский район. Пока он в роли помощника комбайнера трудится с отцом на уборке зерновых в КСУП "Хвоецкое" и рассказывает об этом в своем блоге.

"Все началось с того, что я создал группу ВКонтакте и назвал ее "Комбайнеры Лунинецкого района". Просто увидел похожую тематику, захотелось общаться с людьми, которые работают на таких же комбайнах. Потом переименовал группу в "Будни комбайнера". С этого, можно сказать, начался канал на YouTube. Стал загружать туда видео с уборочной страды", - рассказал Василий.

С отцом они работают на комбайне КЗС-10. "Машина не новая, однако в хороших руках еще не один сезон может прослужить, - отметил директор КСУП Василий Лозицкий. - Молодой Лемешевский работает у нас еще со школы, он в третьем поколении комбайнер, поэтому взяли помощником в 16 лет. И даже будучи студентом, он каждое лето приезжал на уборку".

Свой блог Василий Лемешевский планирует вести и после уборочной кампании. "Хочу добавить пару роликов с уборки рапса, смонтировать полностью видео о жатве зерновых культур. Свободного времени сейчас почти нет: рабочий день начинается с восьми утра и заканчивается часов в девять-десять вечера. Приходишь домой только, чтобы помыться и поспать", - поделился блогер. Сегодня они с отцом должны завершить в "Хвоецком" уборку ячменя.-0-