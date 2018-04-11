Молодые изобретатели Гомельской области в финале "100 идей для Беларуси" представят 10 разработок

11 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодые изобретатели Гомельской области представят 10 разработок в финале конкурса "100 идей для Беларуси", сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Игорь Завалей.

"В финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" Гомельская область представит 10 разработок, авторами которых являются 13 молодых изобретателей", - сказал Игорь Завалей. Среди проектов - симулятор-накладка для отработки внутривенных инъекций и забора крови (студента Гомельского государственного медуниверситета Олега Дохова), многослойные композиционные прозрачные проводящие пленки с защитным гидрофобным покрытием для применения в оптоэлектронике и солнечных элементах, разработкой которых занимался Алексей Русыкин из ГГУ имени Ф.Скорины. Студенты ГГТУ имени П.О.Сухого Владислав Каббат и Владислав Казаков представят LCD 3D-принтер для многофункционального устройства MultiCube.

В нынешнем году жюри областного этапа при оценке разработок акцент делало на экономической привлекательности проекта, учитывались также новизна идеи, ее актуальность. "Упор был сделан на проекты, которые будут интересны для массового производства. Например, симуляторы для отработки инъекций, которые изготавливаются за рубежом, достаточно дорогие. Гомельчанин предлагает тренажер, который обладает более низкой себестоимостью, его смогут производить в нашей стране. Данное приспособление будет полезно для учреждений образования, обучающих медицинский персонал как в Беларуси, так и за ее пределами", - считает Игорь Завалей.

Первый секретарь Гомельского обкома БРСМ отметил, что в арсенале разработок гомельских изобретателей есть и социальные проекты. Например, в финале республиканского конкурса учащаяся Гомельского педколледжа имени Л.С.Выготского Ольга Музыченко расскажет о проекте "Изучаем Содружество вместе", основная идея которого - ознакомить детей и молодежь с культурой и обычаями стран СНГ через интерактивные игры.

Накануне финалисты республиканского конкурса от Гомельской области узнали на тематическом семинаре от опытных экспертов, как правильно презентовать проекты, приобрели навыки публичного выступления и работы с аудиторией. "Думаю, этот опыт будет полезен для ребят и поможет им убедительно рассказать о своих работах", - резюмировал Игорь Завалей.-0-