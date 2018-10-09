Молодые мамы ответят на каверзные вопросы и станцуют с малышом на празднике в Несвиже

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Районный зрелищный праздник для молодых мам "Ползучие бега" состоится 12 октября в городском молодежном центре в канун Дня матери, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном комитете ОО "БРСМ".

В конкурсе примут участие молодые мамы c одним и более детьми в возрасте до 3 лет, которые проживают на территории Несвижа и района. Каждая из них может привести с собой группу поддержки в количестве трех человек.

Сначала конкурсантки представят "Интерактивное досье" - краткий рассказ о себе с использованием эмблемы и девиза семьи. Далее им предстоит определить "Героя моего мультфильма": каждой покажут видео, в котором маленькие жители города описывают персонаж из любимого детского мультфильма. Задача конкурсанток - узнать, какую картину описывает малыш.

На "Танцевальном конкурсе" участницы продемонстрируют грациозность в паре со своим ребенком. А потом дадут оригинальные ответы на "Каверзные вопросы", которые могут задать им дети. Смекалка пригодится молодым мамам и при создании "Креативного рецепта": дети выберут карточки с продуктами, а мамы придумают на их основе оригинальное блюдо, озвучат рецепт и даже представят способ приготовления. Шестым испытанием станет "Звук снизу": малыши напоют популярные иностранные песни, мамы - угадают.

Цель мероприятия - популяризация семейных традиций и ценностей, формирование и укрепление института семьи и материнства, повышение творческой активности молодых матерей.

Организаторами праздника выступают Несвижской районный комитет ОО "БРСМ", Несвижский молодежный центр.-0-