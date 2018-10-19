Молодые педагоги Беларуси и России высадят более 50 деревьев в Витебске

19 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молодые педагоги Беларуси и России сегодня высадят более 50 деревьев в Витебске во время трудовой акции общереспубликанского проекта БРСМ "#ЗаДело", сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Участники Белорусско-Российского слета молодых учителей, который проходит во время фестиваля молодежи приграничья "С чего начинается Родина?", во главе с председателем Витебского областного Совета депутатов Владимиром Терентьевым уберут опавшую листву и высадят деревья у концертного зала "Витебск".

"Хотим зарядить на добрые и полезные дела молодежь не только нашей страны, но и России. Ведь наши страны - это общий дом, в котором нам жить и делать его лучше", - поделился исполняющий обязанности первого секретаря Витебского областного комитета БРСМ Вячеслав Хрол.

Мероприятия проекта "#ЗаДело!" направлены на вовлечение каждого молодого человека в благоустройство и наведение порядка на своей малой родине. Подобные акции проходят по всей стране.

Кроме того, в Витебске 29 октября в день 100-летия комсомола планируют открыть молодежный сквер в микрорайоне Медцентр.

В Витебске проходит фестиваль молодежи приграничья "С чего начинается Родина?". На площадках фестиваля состоятся конкурс медиапроектов "Если скажут слово "Родина", Российско-Белорусский слет молодых учителей, конкурс молодежных проектов "Межрегиональное сотрудничество" и проект "Благо творю". Фестиваль собрал молодежь из Витебской области и разных городов России.-0-