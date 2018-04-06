Молодых изобретателей Гомельской области научат презентовать свои стартапы

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной семинар "Презентация проекта от А до Я" пройдет сегодня в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Игорь Завалей.

Мероприятие соберет в региональном представительстве Бизнес-школы ИПМ победителей областного этапа республиканского молодежного конкурса БРСМ "100 идей для Беларуси", а также перспективных авторов инновационных проектов.

Во время открытого диалога опытные эксперты расскажут молодым изобретателям, как правильно презентовать свои проекты. "Ребята узнают о различных форматах презентаций, о нюансах и особенностях каждого из них. Также участников обучат навыкам публичного выступления и работе с аудиторией", - отметил собеседник. Кроме того, юноши и девушки получат от представителей комитета экономики Гомельского облисполкома информацию об условиях и порядке включения проектов в инновационный фонд облисполкома.

"Подобная встреча в преддверии финала конкурса "100 идей для Беларуси" научит участников концентрироваться на важных аспектах проектов, чтобы доказать их уникальность, подскажет, как правильно выстроить презентацию, заинтересовать потенциальных спонсоров, инвесторов. Ведь наша цель - не просто выявить талантливых авторов стартапов, но поддержать их на пути к реализации", - подчеркнул Игорь Завалей.

Также во время семинара наградят победителей областного этапа республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси".

Организаторами мероприятия выступают Гомельский областной комитет ОО "БРСМ", региональное представительство Бизнес-школы ИПМ.-0-