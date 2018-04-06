Мониторинг хозяйств Воложинского района: окаменевшее удобрение и гниющее зерно в сеялках

6 апреля, Воложинский район /Корр. БЕЛТА/. В Минской области рабочая группа по изучению ситуации в агропромышленном комплексе сегодня проверила ряд сельхозпредприятий Воложинского района и выявила недостатки в обеспеченности кормами, хранении минеральных удобрений и подготовке техники к весенним полевым работам, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, в ОАО "Судниковский" проверяющие остались в целом удовлетворены состоянием машинного двора. Как отметил руководитель группы, заместитель начальника главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета государственного контроля Беларуси Валерий Скрипкин, здесь ситуация по готовности техники соответствует тому, что указано в оперативной отчетности района, территория машинного двора приведена в порядок, равно как и территория ферм.

Нарекания членов рабочей группы вызвала ситуация с обеспеченностью кормами. Например, для хранения сенажа здесь использовалась заглубленная траншея, в которой часть его испортилась из-за скопления избыточного количества влаги. Что касается пригодной для кормовых целей оставшейся части, ее качество, по словам специалистов, невысоко, и нужной отдачи, выражающейся в привесах и удоях, хозяйство не получит.

Еще одной проблемой, требующей принципиального решения в ОАО "Судниковский", оказалось хранение минеральных удобрений. Строение, где сейчас осуществляется их складирование, не предназначено для этих целей. Сквозь протекающую кровлю на них попадают атмосферные осадки: из-за этого удобрения окаменели и вносить их в почву проблематично.

В КСУП "Сивица" энергонасыщенные тракторы подготовлены к работе в полях, но ряд машин и механизмов еще не поставлены на линейку готовности. Проверяющие выявили в фактически готовом к выходу в поле посевном почвоагрегате проросшее прошлогоднее зерно, в котором начался процесс гниения. В расположенном рядом зернохранилище находится 28 т семенной пшеницы, которая не прошла должную очистку. Специалисты Комитета госконтроля установили, что зерно засорено многочисленными примесями, что приведет к засорению посевных агрегатов, а в итоге к огрехам и изреженности посевов. Членами рабочей группы выданы рекомендации провести повторную очистку пшеницы. По словам руководителя хозяйства Вадима Сницеренко, эти работы будут выполнены в ближайшие дни.

"По отчету района техника проходит как полностью готовая к весенним полевым работам, хотя выяснилось, что это не так, - отметил Валерий Скрипкин. - Один трактор, например, практически в разобранном состоянии. Из-за недостаточной заготовки кормов (сенажа, силоса) в прошлом году сейчас хозяйство вынуждено их закупать у сельхозпредприятий других районов".

Директор КСУП "Сивица" в свою очередь заверил представителей госорганов, что нарушения будут устраняться.

Всего представители рабочей группы сегодня посетили три сельхозпредприятия. В них отмечены факты недостаточной заготовки кормов, что автоматически влияет на уровень продуктивности сельскохозяйственных животных. Как следствие, в Воложинском районе за истекший период текущего года снизились на 10% валовые надои молока по сравнению с аналогичным периодом2017-го.

В беседе с журналистами Валерий Скрипкин подчеркнул, что говорить о типичных нарушениях, которые выявляются в каждом из проверяемых хозяйств, не приходится. "В некоторых нарушений вообще нет, - сказал он. - Где-то есть факты разукомплектования техники, непроведение ее ремонта на протяжении длительного времени, а также приписки готовности. В каких-то хозяйствах низкий уровень обеспечения минеральными удобрениями, нехватка определенных видов семян зернобобовых. В каждом случае проводится анализ сложившейся ситуации", - рассказал представитель Комитета госконтроля.

Как сообщалось, на недавнем республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны было принято решение, что для проведения проверочных мероприятий по вопросам функционирования агропромышленного комплекса создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета. Аналогичные группы созданы в областях. Эти группы осуществляют мониторинги в сельскохозяйственных организациях, выносят рекомендации по устранению выявленных нарушений в максимально короткие сроки, а также принимают для этого все меры. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства и бесхозяйственности, будут привлечены к различным мерам ответственности. Проведение мониторингов продолжится до 20 апреля с акцентом на качественную подготовку хозяйств к посевной кампании.

Также будут изучены вопросы эффективного использования материально-технической базы хозяйств (техники, сельхозобъектов), наведения порядка на земле, недопущения фактов приписок, своевременности выплаты заработной платы работникам, сохранности топлива.-0-