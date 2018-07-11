11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мородунка снова загнездилась на Туровском лугу, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Впервые за последние пять лет отмечено успешное гнездование мородунки - птицы, ставшей символом Туровского луга и почти исчезнувшей с него в последние годы", - сказали в АПБ.

Туровский луг - уникальное место, где гнездится и останавливается на пролете множество водных и околоводных птиц, в том числе редких. Луг постоянно зарастает ивняком, который забирает у птиц территорию. Сражаться с зарослями помогают волонтерские лагеря, которые организует АПБ. Лагеря, проведенные в прошлом году совместно с общественной организацией "Багна" и Эстонским фондом природы, а также выпас коров породы лимузин, организованный ОАО "Туровщина", значительно увеличили площадь для гнездования птиц.

На участках, которые были очищены от кустарника в прошлом году, весной этого года загнездились крачки, чайки и кулики. Кроме увеличения площади гнездования, колонии крачек и чаек обеспечивают защиту всей территории от пернатых хищников и серых ворон и воронов. В последние годы на долю серых ворон приходилось до 80% всех разоренных гнезд.

В этом году расчисткой Туровского луга займется ОАО "Туровщина" по проекту ПРООН-ГЭФ "Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ" ("Ветландс"). Расчистка будет проводиться с помощью лесных мульчеров, косилок и другой техники.-0-