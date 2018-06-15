Московская линия метро возобновила работу в Минске после падения человека на рельсы

В официальном твиттер-аккаунте столичного метрополитена появилась информация о том, что Московская линия метро возобновила свою работу, сообщает БЕЛТА. Причиной остановки движения поездов стало падение пассажира.

22.02. Московская линия метро возобновила работу после падения пассажира. — Minsk Subway (@MinskMetroNet) June 15, 2018

По сообщению пресс-службы метрополитена, в 21:35 на станции "Площадь Победы" пассажир прыгнул на поезд, прибывающий на второй главный путь. Пассажира доставили в Больницу скорой медицинской помощи в Минске.

Напомним, что сегодня, в пятницу 15 июня, в 21:40 минский метрополитен сообщил об остановке работы Московской линии метро по техническим причинам.