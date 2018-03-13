Мост через Свислочь в Минске будет капитально отремонтирован в этом году

13 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Мост через Свислочь в Минске будет капитально отремонтирован в текущем году, сообщил сегодня журналистам генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас на балансе в Минске 101 мост и путепровод, за которые отвечает УП "Горавтомост". В этом году будет сделан капитальный ремонт с модернизацией моста через Свислочь по улице Машерова. Также текущий ремонт будем проводить на 12-14 мостах и путепроводах", - отметил Денис Глинский.
По его словам, в ходе капремонта планируется укрепить конструкции, заменить асфальтобетонное покрытие и перильное ограждение, оштукатурить и покрасить мост, расширить тротуары для пешеходов.
Денис Глинский сообщил, что на время ремонтных работ закрывать мост для движения не планируется. "Мы будем работать поэтапно. Какие-то ограничения для движения, возможно, будут", - рассказал он. -0-
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