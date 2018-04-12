Мотосезон-2018 открывается 15 апреля в Минске

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 15 клубов примут участие в республиканском открытии мотосезона в Минске 15-16 апреля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие состоится во время Международной специализированной выставки "Мотовелоэкспо" во Дворце спорта. Активная программа включает III чемпионат Беларуси по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов и велосипедов на денежный приз, открытый чемпионат Беларуси по велотриалу (преодоление препятствий на велосипеде) среди профессионалов, первый этап открытого чемпионата Belarus skateboard Challenge 2018, выступление московской команды стантрайдеров (трюковая езда на мотоцикле), показ одежды и аксессуаров "ЛедиБайкс" при участии моделей Национальной школы красоты и многое другое.

Самым зрелищным событием станет презентация около 15 мотоклубов Беларуси. Среди них Iron Pride MC, Ночные Волки MC, West region MCC, Iron Brothers MCC, PATRIOTS MCC, Noshorn MCC, Вольные МСС, Мамонты МСС, 8 регион МСС, Шаленыя Секачы MCC, Crossroad MCC, женское мотообъединение "Ласточки" и другие.

Пока взрослые будут любоваться на мощных железных коней, маленькие гости праздника смогут бесплатно покататься на детских электромобилях.

Во время открытия сезона 15 апреля запланирована акция "Внимание - мотоциклист". Колонна байкеров проедет от Ледового Дворца спорта по улицам Притыцкого, Кальварийской, Немиге и завершит свой прокат по проспекту Победителей. После чего на территории Дворца спорта состоятся показательные выступления на мотоциклах, конкурсы и развернется сама выставка мото- и велотехники. Ее посетителей также ожидают выступления известных музыкальных групп, консультации аэрографистов, бесплатные татуировки, шаржи и другие сюрпризы, а также шанс выиграть велосипед на открытом чемпионате Беларуси по велотриалу.

Организует мероприятие выставочная компания "ЭкспоСистемс" при поддержке Мингорисполкома.-0-