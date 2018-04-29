Мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018 открывается в Минске

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 пройдет сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

Байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы примут участие в открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018. Культурно-развлекательная программа для гостей и участников мероприятия развернется в 11.00 на площадке у Дома футбола по пр.Победителей, 20/3. Можно будет увидеть шоу мировых звезд мотофристайла, показательные выступления стантрайдеров на мотоциклах Harley-Davidson и новые модели этого бренда. Также в программе аттракционы для детей, концерт звезд эстрады, в котором примут участие и группы J:МОРС и Nuteki. На 21.00 запланирован праздничный фейерверк.

Начало движения колонны байкеров в сопровождении мотопатрулей ГАИ планируется в 12.00 от мемориального комплекса "Курган Славы". Традиционно мотоколонна будет двигаться по автодороге М2, далее - по двум столичным проспектам - Независимости и Победителей до места основных мероприятий около Дома футбола.

По ходу движения мотоколонны будет поэтапно кратковременно ограничиваться движение. Объезд будет организован по прилегающим дорогам и улицам. Открываться движение будет сразу после прохождения колонны. С учетом этой информации Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свои маршруты в данном районе.

Мотопатрули ГАИ будут сопровождать колонну на всей ее протяженности. Инспекторы также будут использовать видеорегистраторы, что должно дисциплинировать участников мероприятий. При нарушении Правил дорожного движения мотоциклисты будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством. Байкеры получат буклет-инструкцию с правилами поведения в колонне.

Мероприятие организовано компанией "Мото Ивент" совместно с клубом H.O.G. Iron Birds при поддержке Harley-Davidson Россия и СНГ, Мингорисполкома, УГАИ МВД Беларуси. Оно направлено на укрепление дружественных отношений между странами и развитие туризма в Беларуси. На открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge в 2017 году в Беларусь приехало более 4 тыс. зарубежных гостей. Закрывали прошлогодний мотосезон более 7,5 тыс. байкеров.

В Беларуси зарегистрировано свыше 400 тыс. единиц мототранспорта. Почти 13 тыс. от этого количества - в Минске.-0-