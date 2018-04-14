14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотосезон H.O.G. Spring Challenge входит в тройку самых ярких туристических мероприятий Минска. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда на туристических выставках представляем Минск как город современный, чистый, безопасный, с огромным количеством различных развлечений, где каждый турист может обустроить досуг по своему вкусу. Мотосезон H.O.G. Spring Challenge входит в тройку самых ярких туристических мероприятий Минска. По количеству участников он занимает также третье место. Первое принадлежит Минскому полумарафону с 30 тыс. участников. Второе место занимает велокарнавал "Viva, ровар", где почти 15 тыс. участников. В прошлом году в закрытии мотосезона H.O.G. Rally Minsk принимали участие около 7,5 тыс. человек. Я думаю, что сейчас у фестиваля есть все шансы побить эти рекорды", - отметила Светлана Демешко.

Кроме этого, представитель Мингорисполкома предложила организаторам как можно раньше определять дату проведения следующего фестиваля. "Когда мы в ноябре выезжаем на какие-то туристические выставки и презентуем Минск, мы презентуем календарь уже будущего года. Если в нем уже будет указана конкретная дата проведения мероприятия, туроператоры будут формировать специальные туры на фестиваль под конкретную дату", - подчеркнула она.

Мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018 откроется 29 апреля. В нем примут участие байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы. Мотоциклисты проедут от Кургана Славы к площадке у Дома футбола, где развернется культурно-развлекательная программа - уникальное шоу мировых звезд Moto Freestyle, показательные выступления стантрайдеров на мотоциклах Harley-Davidson и шоурум с новыми моделями легендарного бренда.-0-