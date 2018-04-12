Мотоциклисты спецподразделения ДПС "Стрела" проводят рейд по Минску

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклисты спецподразделения ДПС "Стрела" сегодня отправились в первый в этом году рейд по Минску, передает корреспондент БЕЛТА.

Они отработают наиболее аварийно-опасные участки дорог города, где зафиксированы ДТП с участием мототранспорта. "С сегодняшнего дня начинается планомерная и постоянная работа спецподразделения "Стрела" именно в части водителей мототранспорта. После зимы мы провели тренировки, подготовились и с этого дня начинаем патрулировать улицы городов", - сказал начальник спецподразделения Сергей Руденко.

Основные нарушения правил дорожного движения среди мотоциклистов - превышение скорости, игнорирование требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и управление мотоциклом без соответствующей категории водительских прав. Чаще всего ДТП совершают молодые водители в возрасте от 24 до 28 лет на мощных спортивных мотоциклах. Практически все аварии с погибшими в Минске за прошлый год были совершены по причине нарушения скоростных режимов.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В частности, управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, двигаться с включенным ближним светом фар. Обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение гостехосмотра. Недопустимо садиться за руль мототранспорта людям без соответствующей водительской категории. При движении на мотоцикле всегда нужно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности: не превышать установленную скорость и избегать неосмотрительного, рискованного выезда на полосу встречного движения. Ведь именно в таких ситуациях случаются самые тяжелые по своим последствиям столкновения.

За 2017 год в Минске с участием мотоциклистов произошло 19 ДТП, в них 3 человека погибли и 18 получили ранения. В 2016 году таких происшествий было 24. Количество двухколесного транспорта на дорогах города за последние годы увеличилось, и, чтобы повысить культуру безопасного вождения, минская Госавтоинспекция поддерживает и часто инициирует мероприятия профилактического характера с участием мотоциклов. Например, 15 апреля стартует акция "Внимание мотоциклист!", 29 апреля состоится традиционное открытие мотосезона.-0-