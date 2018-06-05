МТС подготовил аудиогиды по Минску

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания МТС и интернет-журнал 34mag.net запускают серию подкастов о белорусской столице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТС.
Каждый подкаст - отдельная аудиопрогулка по достопримечательностям и легендарным местам города. Первый аудиогид цикла "Минск для новичков" проведет по главной городской артерии - проспекту Независимости, погрузит в атмосферу улицы Октябрьской, универсама "Центральный", района Осмоловки и Лошицкого парка.
Подкаст размещен в свободном доступе на сайте 34travel.me. Его можно слушать или скачать на русском, белорусском, английском языках.
Ранее МТС и 34mag.net подготовили аудиогид по Беловежской пуще.-0-
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