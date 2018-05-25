МТЗ приглашает прокатиться на тракторе

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокатиться на тракторе можно будет 27 мая в день открытых дверей на Минском тракторном заводе (МТЗ), сообщила БЕЛТА ведущий специалист по связям с общественностью предприятия Екатерина Буракевич.

Минский тракторный завод откроет двери для всех желающих в день празднования 72-й годовщины со дня его основания.

"Заводская проходная в этот день будет открыта для посетителей с 11.00 до 14.00. Традиционно на заводской площади будет организована выездная торговля и продажа сувенирной продукции. Гости смогут принять участие в конкурсах и викторинах. Также у горожан появится возможность прокатиться на белорусских тракторах", - рассказала Екатерина Буракевич.

На концертной площадке возле главного конвейера МТЗ передовиков производства будут награждать представители Министерства промышленности, Министерства труда и социальной защиты, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, областных исполнительных комитетов, Минского городского совета депутатов, администрации Партизанского района Минска. Будут отмечены и лучшие спортсмены и молодые специалисты предприятия.

В программе также чествование победителей и дипломантов конкурса "Лучшая публикация или сюжет средств массовой информации о деятельности ОАО "МТЗ". Состоится посвящение работников завода в члены РОО "Белая Русь".-