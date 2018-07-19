Мультфильм для безвизовых туристов создали в Бресте

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте создали информационно-познавательный мультфильм для безвизовых туристов. Об этом сообщили сегодня на брифинге в управлении спорта и туризма Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Туристско-рекреационную зону "Брест" с начала года посетили уже более 7,5 тыс. безвизовых путешественников. Такой возможностью воспользовались представители 53 стран мира. Наибольшую активность проявляют жители Польши, также десятидневный безвиз привлекает туристов из Литвы, Латвии, Германии.

"Безвиз набирает обороты. Но мы столкнулись с тем, что не все иностранцы понимают, как к нам приехать без визы, поэтому хотим максимально эффективно донести информацию для жителей Брестской области и потенциальных туристов. Действует сайт bezvizbrest.by. В дальнейшем он будет работать на восьми языках. Также создан ролик в виде мультипликационного фильма, который показывает, что нужно сделать пошагово, чтобы приехать в Брест без визы", - рассказал начальник управления спорта и туризма облисполкома Николай Глушеня.

Мультфильм размещен на хостинге YouTube. Он длится чуть более минуты. За это время в развлекательной форме пользователю детально рассказывается, что ему нужно сделать для безвизовой поездки в туристско-рекреационную зону "Брест". Ролик переведен на русский, польский и английский языки.

"Чтобы приехать на территорию безвиза, иностранцу нужно зайти на сайт bezvizbrest.by, найти сертифицированного оператора и обратиться к нему. Затем отправить свои паспортные данные, определиться с программой пребывания, получить туристическое приглашение и приобрести страховку. Зарегистрировавшись в системе, он беспрепятственно может пересечь границу Беларуси", - пояснил заведующий сектором туризма управления спорта и туризма облисполкома Денис Никитюк.

Параллельно разрабатываются планы по дальнейшему продвижению туристического продукта региона. В частности, ведутся переговоры по сотрудничеству брестского аэропорта с лоукостерами, автоперевозчиком Ecolines. Создается менеджер путешествий, который позволит увидеть все туристические предложения туристско-рекреационной зоны "Брест".

В среднем иностранцы останавливаются в Брестском регионе на 3,7 дня. "По статистике, только 20% из них приезжают на сутки, остальные - на два дня и более. Это говорит о том, что у туристов растет заинтересованность познакомиться с достопримечательностями области", - отметил Николай Глушеня.-0-