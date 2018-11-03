Мурал с портретом Притыцкого появился на фасаде дома в Минске

3 ноября, Минск /Корр. - БЕЛТА/. Администрация Фрунзенского района и БРСМ к празднованию 100-летия ВЛКСМ подготовили специальный проект "Мой родны кут", одним из ключевых мероприятий которого стало нанесение портрета Сергея Притыцкого на фасад дома по улице, названной в его честь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районном комитете молодежной организации.
Портрет организатора комсомольского подполья появился на фасаде магазина "Книги", пристроенного к дому №32. Именно на этом здании ранее была установлена мемориальная доска в честь заслуженного политического деятеля БССР.
Авторами тематического мурала (живопись на архитектурных сооружениях, чрезвычайно большое произведение искусства) высотой почти в 2 этажа стали преподаватели Минского государственного колледжа технологии и дизайна легкой промышленности. Мастерам пришлось провести за работой два дня, чтобы воплотить свой эскиз в жизнь.
Организаторы проекта подготовили концертную программу прямо у дома. Понаблюдать за работой художников можно было в праздничной обстановке.
Также благодаря усилиям местных жителей и работников ЖЭУ преобразилась и дворовая территория, прилегающая к зданию. -0-
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