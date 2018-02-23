Музей истории армии открыли в Гродненском областном кадетском училище

23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В День защитников Отечества в Гродненском областном кадетском училище, расположенном в агрогородке Поречье, торжественно открыли Музей истории армии, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и начальник управления Следственного комитета по Гродненской области генерал-майор юстиции Иосиф Леонко в Музее истории армии.

В музее представлены уникальные образцы формы, головных уборов, обмундирования советской и белорусской армий разных времен. Можно увидеть шинель и знаменитую буденновку 1920-х годов, форму довоенного, послевоенного периодов, экипировку различных родов войск. Также представлено оружие, обнаруженные во время поисковых работ находки, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны.

В Музее истории армии

Кадетское училище в 2017 году справило новоселье, переехав в собственное здание в агрогородке Поречье. К 100-летию ВС здесь создали необычный музей.

"23 февраля все мы, мужчины, ждем с особым трепетом. В этот день чествуем отцов, дедов и прадедов, которые с оружием в руках защищали нашу свободу, поздравляем и молодых людей, и тех, кто служит, и тех, кто готовится к службе. Исторически в системе военной подготовки важным звеном были кадеты. Совсем недавно вы переехали в новое здание. Налажен учебный процесс, быт, идет воспитание наших будущих военных кадров", - отметил во время открытия музея председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Для развития материально-технической базы училища от облисполкома был вручен сертификат на Br100 тыс.

Кадет Гродненского областного кадетского училища Дмитрий Скирковский и заместитель командующего войсками Западного оперативного командования полковник Анатолий Булавко.

С подарками на открытие музея прибыли и другие гости. В частности, командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Хренин передал училищу два автомата и пистолет. Из этого оружия, подчеркнул он, не получится сделать выстрел: использовать его можно лишь в учебных целях. Генерал-майор в отставке Анатолий Никитин передал в дар училищу пистолет ТТ: оружие победы пополнит экспозицию музея.

"Музей будет развиваться и дальше. В частности, планируется появление экспозиции, посвященной кадетскому движению. На базе музея будет продолжена реализация проекта "Великая Отечественная война в истории моей семьи". При музее планируется вести и научную, и поисковую работу", - сказал директор Гродненского областного кадетского училища Николай Жигэу. Музей будет доступен не только кадетам. В частности, в шестой школьный день его смогут посещать ученики школ региона.

Сегодня в училище обучаются более 100 мальчишек и девчонок со всей Гродненской области. Это ученики 8-11-х классов. Помимо этого в регионе создано свыше 90 кадетских классов, где учатся около 1,5 тыс. детей.

Командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин передал училищу два автомата и пистолет.

Открытие Музея истории армии стало одним из мероприятий, приуроченных к 100-летию Вооруженных Сил. Во всех районах области проходят торжественные собрания, возложения цветов к памятникам и мемориалам. В честь праздника вечером 23 февраля небо над Гродно раскрасит салют. В субботу, 24 февраля, в областном центре пройдет военный парад. Участие в нем примет авиация.-0-

Фото Леонида Щеглова.