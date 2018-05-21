Музей предпринимательства предлагается открыть в Минске

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музей истории белорусского предпринимательства предлагается открыть в Минске. С такой инициативой выступил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин, передает корреспондент БЕЛТА.
"Создание такого музея поспособствовало бы продвижению предпринимательства в молодежной среде", - считает Владимир Карягин.
Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поддержал идею и поручил проработать вопрос о предоставлении помещения под размещение экспозиции.
Союз предлагает на базе промузла "Колядичи" организовать индустриальный парк, основной целью которого будет поддержка предприятий производственной направленности.
Владимир Карягин рассказал, что предприниматели активно подключились и к вопросам благоустройства населенных пунктов. В прошлом году состоялись субботники в местах, связанных с жизнью графа Чапского, в этом году особое внимание будет уделено теме сельского предпринимательства. Масштабное мероприятие уже в ближайшее время планируется провести в Нарочанском крае.-0-
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