Музей железнодорожной техники в Бресте открылся после реконструкции

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась торжественная церемония открытия после реконструкции музея железнодорожной техники, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время модернизации музея обновлены существующие экспонаты, появились новые. Дополнением экспозиции под открытым небом стал выставочный павильон площадью 130 кв.м. На его территории представлены стилизованные макеты железнодорожных вокзалов областных центров Беларуси. Посетители могут познакомиться с хронологией развития стальной магистрали. В тематическом разделе витрины оформлены в виде поездов, расположенными под "перроном с навесом". Там размещены макеты участков железных дорог мира, по которым курсирует мини-состав, воссоздан пейзаж Московско-Брестской железной дороги с типовыми железнодорожными сооружениями образца 1872 года. На выставке можно увидеть коллекции макетов локомотивов, работавших в разные годы на БЖД, и железнодорожных вагонов. Также в новом выставочном зале представлены предметы быта железнодорожников, форма машинистов, отраслевые награды, железнодорожные фонари и локомотивные таблички.

С историческими экспонатами соседствуют современные технологии. В павильоне установлена информационно-справочная сенсорная панель, содержание которой постоянно дополняется актуальной информацией. Периметр выставочного зала покрывает сеть Wi-Fi.

"На реализацию идеи потребовалось около года. Начали обсуждение реконструкции в мае-июне прошлого года. Звучали мысли, чтобы сделать подарок к тысячелетию Бреста, но решили выполнить работы быстрее. Примечательно, что во время производства работ музей не прекращал работу ни на один день", - отметил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Обновленный музей стал подарком ко Дню железнодорожника и 999-летию Бреста. "Не сомневаюсь, что этот объект станет еще более популярным. В каком поисковике ни наберешь "достопримечательности Бреста", всегда в пятерке лучших мест для посещения будет музей железнодорожной техники", - подчеркнул председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

В экспозиции музея представлены более 50 единиц техники, в том числе паровозы разного периода времени, тепловозы, вагоны, снегоуборочная техника. В коллекции брестчан два уникальных железнодорожных паровых крана. Также на территории объекта расположена паровозная гидроколонка, установлены вокзальные электрические часы, железнодорожный станционный колокол.

Музей железнодорожной техники открылся в 2002 году. Он входит в топ наиболее популярных достопримечательностей Бреста. В январе-июне текущего года там побывали 18 тыс. посетителей.-0-