Музыку на ул.Комсомольской и Революционной в Минске после 23.00 сделают потише

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колонки с фасадов зданий по улицам Комсомольская и Революционная демонтируют. Такое поручение ответственным службам дал сегодня председатель Мингорисполкома Андрей Шорец во время выездного приема граждан и юридических лиц в администрации Центрального района города, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к председателю городского исполнительного комитета обратились жильцы домов, расположенных в квартале. По их словам, с преобразованием улиц в пешеходную зону по вечерам здесь стало слишком шумно. Музыка в кафе и ресторанах не стихает до двух часов ночи, стали собираться компании подвыпивших молодых людей.

Андрей Шорец поручил провести встречу с субъектами хозяйствования по этому вопросу и оговорить режим работы объектов, чтобы обеспечить комфортные условия для проживающих в этом районе и охрану правопорядка.

"Я считал, что мы предусмотрели все возможные варианты, чтобы не ухудшить условия проживания. Но, как видно, есть еще вопросы - и колонки, и работа музыкантов после 23.00, и нежелание некоторых посетителей выполнять правила поведения. Думаю, наведем порядок, чтобы всем было комфортно", - отметил Андрей Шорец.

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