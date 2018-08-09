9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 11 пляжах Минска купание ограничено или запрещено, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе города.

Запрещена эксплуатация пляжей №1, №8 и №9 на Заславском водохранилище, №2 на водохранилище Дрозды, №1 на Комсомольском озере. На пляжах №5-8 водохранилища Дрозды, №6 Заславского водохранилища приостановлено купание детей и взрослых без ограничения занятий водного спорта. Детям не рекомендуется принимать водные процедуры на пляже №4 водохранилища Криница.

Всего в столице в пяти зонах рекреации насчитывается 21 пляж: Заславское (8 пляжей), Криница (2), Дрозды (5), Цнянское (5), Комсомольское озеро (1 пляж). Эпидемиологи еженедельно, в том числе по выходным, проводят оценку санитарно-гигиенического состояния мест массового отдыха населения у водоемов города. По итогам мониторинга с 2 по 8 августа нарушения отмечались на трех из них (пляжи №2, 3, 5 Минского моря).

Специалистами отобрано 33 пробы воды открытых водоемов, шесть из которых не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии).

На водохранилищах отмечается цветение водорослей, наиболее сильное - на Комсомольском озере и водохранилище Дрозды. Такая ситуация ведет к снижению концентрации кислорода, что представляет опасность для водных обитателей. По наблюдениям, развитие фитопланктона, вызывающее изменение цвета, длится одну-две недели. Большое влияние на этот процесс оказывают погодные условия, в жару вода будет цвести дольше.-0-