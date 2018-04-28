На Августовском канале встретили 15-тысячного безвизового туриста

28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Августовском канале сегодня встретили 15-тысячного безвизового туриста с начала 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Им стал бургомистр польского города Августов Войцех Валюлик. Он одним из первых пересек белорусско-польскую границу в сезонном пункте пропуска "Лесная-Рудавка" на Августовском канале. Пунктом пропуска, который начал работу 28 апреля, могут воспользоваться те, кто путешествует пешком или на велосипеде, а также на маломерных судах - яхтах, катерах, байдарках. Доступна "Лесная-Рудавка" и для безвизовых туристов: территорию Гродненского района иностранцы могут посещать на срок до 10 суток без визы.

Встретил 15-тысячного туриста заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он вручил гостю ценный подарок.

"Начало работы пункта пропуска позволит еще больше увеличить туристический поток в зону Августовского канала. С начала года регион посетили уже 15 тыс. туристов, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года", - отметил Виктор Лискович. Возможностью без визы посетить регион воспользовались граждане почти 60 стран. Большинство - гости из соседних Литвы и Польши.

"Канал и река Неман здесь соединяют три народа - белорусский, польский и литовский. На белорусской части канала много природных, исторических достопримечательностей, и то, что сегодня без препятствий можно путешествовать на всем его протяжении, серьезно изменило туристическую карту этих мест. Безвизовый режим сказывается на увеличении интереса туристов. Сам я, как видите, воспользовался его возможностями", - отметил Войцех Валюлик. Он подчеркнул, что совместно с белорусской стороной реализуются проекты по развитию туризма, увеличению туристического потока в регион, продвижению Августовского канала.

Виктор Лискович отметил, что продолжается развитие туристической инфраструктуры на белорусской части канала: открываются агроусадьбы, создаются новые веломаршруты, запланированы ремонты дорог, создание новых объектов сервиса и общепита. Внимание уделяется и культурной составляющей. В частности, на трех языках представлен так называемый календарь знаковых событий региона. Например, впервые третий праздничный день Фестиваля национальных культур, который раз в два года принимает Гродно, пройдет на Августовском канале. Запланировано здесь и проведение крупных спортивных форумов - веломарафона и бегового полумарафона. Если в прошлом году регион посетили свыше 50 тыс. безвизовых туристов, то в 2018-м в Гродно и окрестности планируется привлечь не менее 100 тыс. гостей из-за рубежа.

С 1 января вступил в силу указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который увеличил срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях.

Как рассказали в Гродненской региональной таможне, сезонный пункт пропуска "Лесная-Рудавка" будет работать с 28 апреля по 1 октября ежедневно с 8 до 20 часов. Оснащение пункта пропуска современными информационными технологиями, системой видеонаблюдения, а также необходимыми средствами технического контроля позволяет на сегодняшний момент оперативно проводить таможенный контроль.

В 2017 году возможностью пересечь здесь границу воспользовалось около 2,6 тыс. человек, что в 10 раз больше показателей 2016 года. Большинство из них - велосипедисты.-0-