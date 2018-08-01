1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Августовском канале заметили следы медведя, сообщил корреспонденту БЕЛТА мастер леса Августовского лесничества Иван Садковский.
Несколько дней назад на некоторых региональных порталах появилась информация о том, что в районе Августовского канала мог находиться необычный гость. Как оказалось, медведь действительно появлялся в приграничных районах Гродненской области.
"Заметили следы несвойственного для этих мест животного пограничники. Обратились к нам. Оказалось, что на территорию страны зашел молодой медведь", - рассказал Иван Садковский. Скорее всего, гость пришел из Польши. Если судить по следам, он прошелся по лесу, побывал в районе деревень Кадыш и Головенчицы и через сутки ушел назад.
Сложно сказать, может ли медведь поселится в районе Августовского канала на белорусской стороне. Сегодня это место популярно у туристов, оно слишком людное и шумное для этого зверя. Впрочем, в лесах вокруг канала живут и лоси, и косули, и хищники - волки и рыси. Возможно, фауна обитателей этих мест и расширится. В последние десятилетия медведи на белорусской стороне Августовского канала не отмечались.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3248 BYN
|2.318 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9892 BYN
|1.986 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1796 BYN
|3.16 BYN
|3.175 BYN