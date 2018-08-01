1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Августовском канале заметили следы медведя, сообщил корреспонденту БЕЛТА мастер леса Августовского лесничества Иван Садковский.

Несколько дней назад на некоторых региональных порталах появилась информация о том, что в районе Августовского канала мог находиться необычный гость. Как оказалось, медведь действительно появлялся в приграничных районах Гродненской области.

"Заметили следы несвойственного для этих мест животного пограничники. Обратились к нам. Оказалось, что на территорию страны зашел молодой медведь", - рассказал Иван Садковский. Скорее всего, гость пришел из Польши. Если судить по следам, он прошелся по лесу, побывал в районе деревень Кадыш и Головенчицы и через сутки ушел назад.

Сложно сказать, может ли медведь поселится в районе Августовского канала на белорусской стороне. Сегодня это место популярно у туристов, оно слишком людное и шумное для этого зверя. Впрочем, в лесах вокруг канала живут и лоси, и косули, и хищники - волки и рыси. Возможно, фауна обитателей этих мест и расширится. В последние десятилетия медведи на белорусской стороне Августовского канала не отмечались.-0-