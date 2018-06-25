На баланс КУП "Минские городские общежития" могут передать 32 объекта

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске рассматривается вопрос передачи на баланс КУП "Минские городские общежития" 32 объектов, сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор предприятия Алла Королюк, передает корреспондент БЕЛТА.
"В настоящее время на рассмотрении предприятия находятся 18 обращений от организаций и промышленных предприятий по передаче 32 общежитий, из них 10 находятся в коммунальной собственности и закреплены за ЖРЭО районов. Но фактически приемка общежитий приостановлена из-за нерешенного вопроса по оформлению земельных участков", - сказала Алла Королюк.
В настоящее время в ведении предприятия находятся 8 общежитий, где проживают свыше 1,8 тыс. человек. В 2018 году на их текущий ремонт из бюджета выделено около Br400 тыс. По программе капремонта на 2016-2020 годы запланированы работы на трех общежитиях. "При принятии на баланс новых объектов программа будет корректироваться", - отметила Алла Королюк.
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