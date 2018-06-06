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СМИ Беларуси

На берегах Августовского канала впервые пройдет полумарафон

Регионы 06.06.2018 | 08:05
Фото из архива
Фото из архива

6 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Полумарафон по живописным местам впервые пройдет в окрестностях Августовского канала. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Полумарафон, дистанция которого будет проложена по берегам уникального гидротехнического сооружения, состоится 23 июня. Трасса проложена как по грунтовым тропам, так и по асфальтированным дорожкам. Участники пробегут по самым живописным местам в окрестностях канала. Местом старта и финиша станет шлюз Домбровка.

"Принять участие в полумарафоне могут все желающие. Причем для бегунов разного уровня подготовки предусмотрено несколько дистанций на выбор. Основной станет 21-километровый маршрут полумарафона, свои силы можно попробовать на дистанции в 10 и 5 км. Соревнования проводятся впервые, но, уверены, станут ярким событием в спортивном календаре региона", - отметили в управлении спорта и туризма. Всех, кто преодолеет дистанцию, ждут медали с неповторимым дизайном.

Призовой фонд полумарафона составит более Br3 тыс., будут разыграны свыше семидесяти призов. Лучшие команды получат кубки. Победителей определят в личном и командном зачете, а также в нескольких возрастных категориях. Всех участников на финише ждет дружеский обед и обширная развлекательная программа. Из Гродно и обратно организуют бесплатный трансфер. Регистрация участников уже началась.

Пройдет полумарафон в так называемой безвизовой зоне. Поэтому здесь ожидают участников из-за рубежа. К слову, полумарафон станет одним из этапов Гродненской беговой лиги. Проект из семи рейтинговых стартов в регионе запустили в этом году. Победители в общем зачете по итогам года смогут рассчитывать на весомый приз, лучших определят в нескольких возрастных категориях. Летом запланировано еще несколько интересных стартов в рамках беговой лиги, в том числе трансграничный марафон дружбы Гродно-Друскининкай, пробег при искусственном освещении по склонам горнолыжного комплекса "Гродненская ночная десятка".-0-

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Теги
Гродненская область, марафон, туризм
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