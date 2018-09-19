На Чигиринском водохранилище ограничат рыбалку с 20 сентября по 10 октября

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях охраны рыбных ресурсов с 20 сентября по 10 октября на Чигиринском водохранилище Быховского района будет ограничено любительское рыболовство, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Ольга Громович.
С 20 сентября РУП "Могилевэнерго" проведет ремонтные работы подводной части гидротехнического сооружения Чигиринской гидроэлектростанции. При этом частично спустят Чигиринское водохранилище. Его уровень снизится на 0,5 м.
"Вводится запрет на использование маломерных судов, в том числе и в других целях, помимо рыболовства. Также нельзя будет рыбачить спиннингом. Все это время территория вокруг Чигиринского водохранилища будет находиться под усиленной охраной госинспекторов и активистов-общественников", - отметила Ольга Громович.
Кроме того, специальная команда будет следить, чтобы рыба не оставалась в мелких изолированных от основного водоема лужах, которые могут образоваться при спуске воды. Такую рыбу "эвакуируют" обратно в водохранилище. После окончания работ предусмотрено зарыбление водоема.-0-
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