На Чигиринском водохранилище ограничат рыбалку с 20 сентября по 10 октября

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях охраны рыбных ресурсов с 20 сентября по 10 октября на Чигиринском водохранилище Быховского района будет ограничено любительское рыболовство, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Ольга Громович.

С 20 сентября РУП "Могилевэнерго" проведет ремонтные работы подводной части гидротехнического сооружения Чигиринской гидроэлектростанции. При этом частично спустят Чигиринское водохранилище. Его уровень снизится на 0,5 м.

"Вводится запрет на использование маломерных судов, в том числе и в других целях, помимо рыболовства. Также нельзя будет рыбачить спиннингом. Все это время территория вокруг Чигиринского водохранилища будет находиться под усиленной охраной госинспекторов и активистов-общественников", - отметила Ольга Громович.

Кроме того, специальная команда будет следить, чтобы рыба не оставалась в мелких изолированных от основного водоема лужах, которые могут образоваться при спуске воды. Такую рыбу "эвакуируют" обратно в водохранилище. После окончания работ предусмотрено зарыбление водоема.-0-