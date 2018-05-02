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На Доску почета Гомельской области занесены 44 предприятия и организации

Регионы 02.05.2018 | 17:51
Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник вручает свидетельство заместителю генерального директора РУП ПО "Белоруснефть" Сергею Потупчику
Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник вручает свидетельство заместителю генерального директора РУП ПО "Белоруснефть" Сергею Потупчику

2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета прошла сегодня в Гомельском областном драматическом театре, передает корреспондент БЕЛТА.

На Доску почета Гомельской области занесены 4 административно-территориальные единицы и 44 предприятия, организации и учреждения, которые достигли наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов по итогам работы за 2017 год.

Как отметил на церемонии чествования победителей председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов, когда есть согласие и понимание в обществе, когда есть возможность мирно трудиться, можно преодолеть любые сложности, решить любые задачи. Обеспечение защиты интересов работников он назвал в числе приоритетных направлений работы профсоюзов. "И на эту задачу нужно работать и руководству предприятий, и профсоюзам, и социальным партнерам", - подчеркнул Алексей Неверов.

Директор гимназии № 51 г.Гомеля Александр Пахучий. Гимназия признана лучшей в номинации "Лучшее учреждение общего среднего образования".
Директор гимназии № 51 г.Гомеля Александр Пахучий. Гимназия признана лучшей в номинации "Лучшее учреждение общего среднего образования".

Победителем в номинации "Лучший район с численностью свыше 80 тыс. человек" признан Речицкий район, председателем которого является Виталий Панченко.
Победителем в номинации "Лучший район с численностью свыше 80 тыс. человек" признан Речицкий район, председателем которого является Виталий Панченко.

Участники церемонии награждения (слева направо) первый секретарь Гомельского городского комитета ОО "БРСМ" Николай Светогор, ветераны войны Алексей Пименов и Николай Мерзлович.
Участники церемонии награждения (слева направо) первый секретарь Гомельского городского комитета ОО "БРСМ" Николай Светогор, ветераны войны Алексей Пименов и Николай Мерзлович.

По итогам работы в 2017 году победителями среди административно-территориальных единиц области в своих номинациях признаны Речицкий, Буда-Кошелевский, Петриковский, Брагинский районы. Дипломы руководителям районов вручил председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник.

Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник вручает свидетельство директору Института леса НАН Беларуси Александру Ковалевичу.
Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник вручает свидетельство директору Института леса НАН Беларуси Александру Ковалевичу.

Заместитель генерального директора ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" Геннадий Тетерюк.
Заместитель генерального директора ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" Геннадий Тетерюк.

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Первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Александр Микалуцкий вручает свидетельство ректору Белорусского торгово-экономического университета Светлане Лебедевой.
Первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Александр Микалуцкий вручает свидетельство ректору Белорусского торгово-экономического университета Светлане Лебедевой.

Победитель в номинации "Лучший предприниматель в сфере оказания услуг, торговли и общественного питания" предприниматель Феликс Пшул.
Победитель в номинации "Лучший предприниматель в сфере оказания услуг, торговли и общественного питания" предприниматель Феликс Пшул.

В числе лучших промышленных организаций - открытые акционерные общества "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", "Туровский молочный комбинат", "Мозырьсоль", "Гомельстекло", "Полеспечать", ЗАО "Партнер и К". За высокие показатели по экономии ресурсов отмечены РУП "Производственное объединение "Белоруснефть", ОАО "Медпласт", СПК "50 лет Октября", КУП "Коммунальник Калинковичский", филиал №13 Калинковичей ОАО "Гомельоблавтотранс". Среди организаций сельского хозяйства победителями признаны КСУП "Совхоз-комбинат "Заря", СУП "Полесье-Агроинвест", ОАО "Тихиничи". Свидетельства о занесении на Доску почета области также вручены Гомельскому отделению Белорусской железной дороги, Мозырскому опытному лесхозу, Республиканскому научно-практическому центру радиационной медицины и экологии человека, Институту леса НАН Беларуси, Рогачевскому районному узлу почтовой связи, филиалу "Речицкое производственное управление" РПУП "Гомельоблгаз", КПРСУП "Гомельоблдорстрой", ОАО "Сахарторг", Светлогорскому районному потребительскому обществу, ОАО "Рогачевский комбинат бытового обслуживания", КЖУП "Уником", ООО "Мясокомбинат Кошелево", ЧКУП "Ирина-Сервис", фермерскому хозяйству "Днепр-Агро", Белорусскому торгово-экономическому университету потребительской кооперации, гимназии №51 Гомеля, ККУП "Ельсккиновидеосеть", Лоевской центральной районной библиотеке, областному клиническому кардиологическому центру, Светлогорскому зональному центру гигиены и эпидемиологии и др.

Доска почета Гомельской области была установлена на центральной площади города в 2007 году специальным решением облисполкома.-0-

Фото Сергея Холодилина

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Гомельская область, церемония
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