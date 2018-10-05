На двух улицах Гродно объявлен карантин из-за бешеных хорька и кошки

5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно объявлен карантин на двух улицах из-за бешенства хорька и кошки, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного ветеринарного врача города Гродно Дмитрий Гайда.

С 1 октября карантин объявлен на улице Кленовой, с 2 октября - на улице Курчатова. В первом случае причиной стал хорек, во втором - безнадзорная кошка. В районе этих улиц проводятся необходимые мероприятия, в том числе внеплановая вакцинация (на базе ЖЭСов). Активно идет информационная работа. Вакцинируются люди, которые могли контактировать с бешеными животными. Усилен отлов безнадзорных животных. Выявляются непривитые домашние питомцы - к слову, за подобное нарушение владельцу грозит штраф.

Карантин продлится два месяца, если не будут выявлены новые случаи бешенства.

Последний раз бешенство в Гродно выявлялось летом 2017 года у лисы и безнадзорной собаки, рассказал Дмитрий Гайда.

Специалисты рекомендуют не трогать безнадзорных животных и, если животное выглядит или ведет себя подозрительно, сообщать об этом в ветеринарную службу.-0-