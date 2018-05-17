На экономическом форуме в Витебске подписаны пять документов о сотрудничестве

17 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пять документов о сотрудничестве подписаны на VII Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.
С целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества в социально-экономической сфере подписаны соглашения о сотрудничестве между Витебским областным союзом нанимателей и предпринимателей и Московским областным союзом промышленников и предпринимателей (Региональное объединение работодателей); Витебским областным центром маркетинга и Польско-белорусской торгово-промышленной палатой; Китайской ассоциацией малых и средних предприятий и Витебским отделением БелТПП.
Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии подписан между Сенненским райисполкомом и ЗАО "Церерас групп" (Украина), руководство которого намерено привлечь значительный капитал для создания в районе агропромышленного предприятия. Протокол намерений о реализации инвестпроекта по строительству котельной на местных видах топлива в ОАО "Молоко" (Витебск) скрепили подписями представители витебского предприятия и германской компании Interregional Energy Company GmbH.
В Витебске сегодня проходит VII Международный экономический форум. В его мероприятиях, впервые развернувшихся на площадке Летнего амфитеатра, принимают участие делегации из 14 стран мира. Вниманию гостей и участников представлен инвестиционный потенциал всех районов области. Организаторы - Витебский областной и городской исполнительные комитеты, областной центр маркетинга, администрация свободной экономической зоны "Витебск".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3581 BYN
|2.356 BYN
|2.363 BYN
|USD
|1.996 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.2277 BYN
|3.218 BYN
|3.23 BYN