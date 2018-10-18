На гомельских предприятиях создано 139 комиссий содействия семье и школе

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на предприятиях созданы и действуют 139 комиссий содействия семье и школе. Об этом сообщила сегодня заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних горисполкома Виктория Лапшина во время выездной сессии Гомельского городского Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятия и организации областного центра значительно активизировали работу с неблагополучными семьями. "К реализации индивидуальных планов по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, признанных находящимися в СОП, в обязательном порядке привлекаются представители комиссии содействия семье и школе предприятий и организаций по месту работы их родителей", - уточнила Виктория Лапшина. Такая практика хорошо зарекомендовала себя.

Один из примеров - поддержка многодетной семьи ОАО "Гомсельмаш". Сверловщица предприятия 1976 года рождения воспитывает 4 детей, которые признаны находящимися в социально опасном положении из-за финансовых проблем семьи, антисанитарии по месту жительства, задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Семья оказалась под угрозой выселения из общежития.

Были задействованы все субъекты профилактики и организации, имеющие возможность оказать любую помощь семье. Ситуацию сотрудницы рассмотрели на комиссии "Гомсельмаша". Женщине оказали материальную помощь в общей сумме Br718 в 2017 году и в 2018-м - Br895. За счет предприятия был сделан ремонт по месту жительства семьи: установлены новая сантехника, входная дверь, отремонтирована мебель. Многодетной работнице предложили удобный режим работы - смещен график работы в одну смену. Один из детей благодаря предприятию оздоровился в санатории.

По словам Виктории Лапшиной, сложившая в Гомеле система работы по выявлению семейного неблагополучия может обеспечить принятие своевременных мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей.-0-