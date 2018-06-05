На "Линии Сталина" 16 июня пройдет "Танковый биатлон БРМ-1"

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 16 июня пройдет очередной этап соревнований "Танковый биатлон БРМ-1".
Шоу "Танковый биатлон" стало одним из традиционных мероприятий, проводимых на территории комплекса.
На этот раз в мероприятии примут участие четыре экипажа, которые будут соревноваться между собой в искусстве вождения танка, скорости прохождения дистанции, преодолении препятствий и стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного вооружения.
Также посетителей "Линии Сталина" 16 июня ожидает реконструкция боя Великой Отечественной войны "Режицко-Двинская фронтовая наступательная операция" (1944 г.).
В дополнение к основной программе для гостей историко-культурного комплекса будет открыто несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия, принять участие в мастер-классах. Самые активные участники зоны ГТО будут награждены дипломами, памятными сувенирами и главным призом - катанием на танке.
Для маленьких посетителей будет работать детская комната, где можно будет сложить танк из оригами и порисовать. Также детей будет развлекать клоун Мотя со своим интерактивным шоу мыльных пузырей.
Соревновательная площадка ГТО начнет работу в 11.30. В 14.00 стартует реконструкция боя Великой Отечественной войны "Режицко-Двинская фронтовая наступательная операция". В 14.20 начнутся соревнования "Танковый биатлон БРМ-1".
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь.-0-
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