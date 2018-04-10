На "Линии Сталина" 21 апреля пройдет "Танковый биатлон-2018"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 21 апреля пройдет соревновательное шоу "Танковый биатлон-2018".

Впервые соревновательное шоу "Танковый биатлон" на территории комплекса "Линия Сталина" было организовано 22 октября 2016 года.

В 2018 году комплекс "Линии Сталина" планирует расширить формат соревнований, а также предложит своим посетителем еще больше развлечений и активностей. Для посетителей комплекса будут работать самые популярные зоны развлечений: школа артиллериста, соревновательная площадка ГТО, историческая викторина и многое другое. Для самых маленьких посетителей будет работать клоун Мотя со своим шоу мыльных пузырей. Самые активные участники ГТО получат памятные сувениры и призы.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь. -0-