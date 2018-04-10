На "Линии Сталина" 21 апреля пройдет "Танковый биатлон-2018"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 21 апреля пройдет соревновательное шоу "Танковый биатлон-2018".
Впервые соревновательное шоу "Танковый биатлон" на территории комплекса "Линия Сталина" было организовано 22 октября 2016 года.
В 2018 году комплекс "Линии Сталина" планирует расширить формат соревнований, а также предложит своим посетителем еще больше развлечений и активностей. Для посетителей комплекса будут работать самые популярные зоны развлечений: школа артиллериста, соревновательная площадка ГТО, историческая викторина и многое другое. Для самых маленьких посетителей будет работать клоун Мотя со своим шоу мыльных пузырей. Самые активные участники ГТО получат памятные сувениры и призы.
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4879 BYN
|2.498 BYN
|2.52 BYN
|USD
|2.0258 BYN
|2.026 BYN
|2.043 BYN
|RUB
|3.2507 BYN
|3.21 BYN
|3.265 BYN