На "Линии Сталина" 25 августа пройдут автобои на выживание

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" 25 августа пройдут автобои на выживание "Битва машин-5". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В этот день состязаться будут опытные пилоты со всей Беларуси и приглашенные гости из других стран. Также гостей мероприятия ожидает насыщенная шоу-программа.

Интерактивные зоны и фуд-корты начнут работу в 11.00. Представление участников и начало соревнований запланировано на 14.00. В 20.00 пройдет награждение победителей.

Автобои на выживание - одно из самых брутальных автомобильных шоу в мире. В таком поединке практически нет правил. Главный запрет - нельзя бить автомобиль соперника в водительскую дверь.

Соревнования серии "Битва машин" уже стали настоящим брендом среди любителей красиво разбить специально подготовленные автомобили. Именно на ИКК "Линия Сталина" зародились и успешно проводятся каждый год такие соревнования по автомобильному дерби. С 2016 года "Битва машин" является международным турниром. -0-