На "Линии Сталина" 8 сентября пройдет "День танкиста"

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" 8 сентября пройдет "День танкиста". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Экскурсионные и интерактивные зоны для посетителей начнут работать с 11.00. В 11.30 состоится открытие соревновательной площадки ГТО.

Во время праздника состоится военно-историческая реконструкция "Бои под Ельней 1941 г.", начало в 14.00.

В 16.00 начнется показательное выступление команды Республики Беларусь по танковому биатлону с участием танка Т-72, в 16.20 - показательный заезд соревновательного шоу на БМП-1 с элементами реконструкции Афганской войны.

Также в "День танкиста" для посетителей организаторы подготовили развлекательную программу. Будут работать школа артиллериста, площадка препятствий "Тропа разведчика", организована стрельба из пневматической винтовки. Самых активных посетителей ждут подарки и сувениры, а победители соревновательной площадки ГТО смогут бесплатно прокатиться на танке.

На ИКК "Линия Сталина" широко представлена оригинальная ходовая техника: танки Т-34, БТ-7 и КВ-1. Также интерес для любителей раритетной военной техники представляют немецкие танки Panzer III, Panzer 38(t), оригинальное самоходное немецкое штурмовое орудие StuG III, которые будут участвовать в военно-исторической реконструкции "Бои под Ельней".

Концертная программа начнется в 12.00, для гостей праздника выступят известные исполнители и музыкальные коллективы.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь.-0-