На месте долгостроя по ул.Интернациональной в Минске появится общественный центр

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный центр с паркингом планируется построить в столичном квартале улиц Комсомольская - Интернациональная - Городской Вал - Революционная, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минская спадчина".

Проект будет реализован на дворовой территории по ул. Интернациональная, 3, утвержден градостроительный паспорт инвестиционного участка. Перед тем, как выставить площадку на аукцион, ее освободят от расположенного здесь долгостроя - бизнес-центра "Верхний город", застройщиком по которому выступало ООО "Сулона". Специалисты уже приступили к демонтажу конструкций, работы завершатся в октябре.

На предприятии отметили, что проект регенерации квартала согласован с Национальной академией наук и Министерством культуры Беларуси. В будущем общественном центре рассматривается возможность размещения предприятий торговли и общественного питания, организации выставочно-музейной, концертной деятельности.

Как сообщалось ранее, застройщик должен был сдать бизнес-центр "Верхний город" еще в 2010 году. Уже много лет строительство объекта не ведется.-0-