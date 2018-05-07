На месте усадебной застройки в районе ул.Орловской в Минске планируют возвести многоэтажки

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории в границах улиц Щедрина - Нововиленской - Старовиленского тракта - Осипенко - Червякова - Каховской - Сморговского тракта - Орловской - Гая (внесение изменений) пройдет в Минске с 12 мая по 5 июня. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Центрального района, сообщает БЕЛТА.

Проектируемый район занимает 62,5 га, предусмотрено два этапа освоения участка - до 2022 и 2030 годов. Площадки под многоквартирное жилье будут освобождать за счет сноса частного сектора и малоэтажных домов. Площадь усадебной застройки уменьшится с 50,7 тыс. кв.м до 0,5 кв.м, многоэтажной увеличится с 158,5 тыс. кв.м до 419,2 тыс. кв.м.

В настоящее время здесь проживают 6,6 тыс. человек, в том числе 2,1 тыс. в частном секторе. После реализации проекта население района возрастет почти вдвое - до 12,1 тыс. человек, из них только около ста останутся жить в индивидуальных домах.

Предусмотрено комплексное развитие территорий со строительством детских садов, подземных паркингов и административно-торгового комплекса. Также запланирована реконструкция улицы Нововиленской и Старовиленского тракта, а также участков улиц Щедрина, Долгиновского тракта, Слуцкой, Червякова.

Презентация материалов проекта состоится 14 мая в 18.30 в здании администрации Центрального района Минска (ул. Мельникайте, 6). С материалами можно ознакомиться с 12 по 27 мая в фойе здания администрации Центрального района (ул. Мельникайте, 6), а также на сайте районной администрации. Замечания и предложения принимаются с 12 мая по 5 июня.-0-