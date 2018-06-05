На минских пляжах установили лежаки

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минских пляжах установили 160 лежаков, сообщил журналистам директор УП "Минское лесопарковое хозяйство" Павел Богданчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"При подготовке зон отдыха к весеннему периоду по плану на водохранилищах Минского лесопаркового хозяйства проведена установка пляжного оборудования. В этом году на пляжах появились лежаки, которые раньше не устанавливались. Всего 160 лежаков", - сказал Павел Богданчик.

Подготовка зон отдыха к нынешнему сезону началась сразу после окончания прошлого. В осенний период установили 374 единицы пляжного оборудования - это теневые навесы, детские игровые комплексы, уличные спортивные тренажеры, беседки, укомплектованные мангалами, кабинки для переодевания, скамейки и урны.

Поскольку многие отдыхающие приезжают в зоны отдыха на велосипедах, в этом году дополнительно установлено 17 велопарковок на Заславском водохранилище, в Дроздах и на Кринице. Ранее они были только на Цнянском водохранилище. Также установлены 25 новых мангалов, 80 скамеек, 59 биотуалетов.

Заместитель главного врача по гигиене Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Кондрескул отметила, что при подготовке к купальному сезону обследованы все зоны рекреации, утвержденные решениями органов исполнительной власти. На сегодня в семи зонах рекреации Беларуси ограничено купание. В Брестской области это два пляжа "Центральный" на правом и левом берегах реки Мухавец в Бресте, пляж санатория "Надзея" на этой же реке в Жабинковском районе. В список попали четыре пляжа в Могилевской области - зоны рекреации на Днепре и на Гребеневском озере в Могилеве, пляжи на Днепре в деревне Полыковичи и на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы Могилевского района. В водоеме городского парка Жабинки запрещено купание.-0-