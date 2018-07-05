На ночной экскурсии в Лошицком парке покажут места обитания летучих мышей

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологи в пятницу 13 июля проведут ночную экскурсию по местам обитания летучих мышей в Лошицком парке, сообщили БЕЛТА в минском отделении общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Известный хироптеролог Алексей Шпак расскажет о суевериях, связанных с этими млекопитающими, о том, почему человеческое ухо их не слышит. Также минчане будут искать разные виды рукокрылых в дуплах деревьев с помощью специального детектора.

Организаторами мероприятия выступает Минское отделение АПБ и Центр па спасению рукокрылых "КажанаПоліс". Поскольку летучие мыши активны вечером и ночью, сбор участников назначен на 22.00. Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено - только для тех, кто зарегистрировался на сайте АПБ.

Летучие мыши - одни из самых загадочных представителей белорусской фауны. В республике насчитывается 19 видов этих млекопитающих.-0-