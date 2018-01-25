25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На одного безработного в Гомельской области приходится две вакансии, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Семионов.

Нанимателями региона на 1 января было заявлено в службу занятости 8 709 вакансий. Численность официально зарегистрированных безработных составила 4 267 человек.

"Основной спрос на кадры сформирован организациями АПК, строительной отрасли, здравоохранения. К примеру, на начало года нанимателями было заявлено более 200 вакансий водителей автомобиля, свыше 120 - операторов машинного доения, более 90 - животноводов. Востребованы также трактористы-машинисты, бетонщики, штукатуры, швеи, лесники, медработники, педагоги", - отметил Александр Семионов. В то же время, подчеркнул собеседник, количество безработных, имеющих необходимую квалификацию, в несколько раз меньше.

Чаще всего безработные хотят трудоустроиться на такие профессии, как грузчик, кухонный рабочий, машинист котельной, подсобный рабочий, сторож, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, слесарь, продавец, соцработник, а также экономист, бухгалтер. Однако эти и ряд других профессий нанимателями заявляются в ограниченном количестве.

"Важным инструментом для минимизации дисбаланса спроса и предложения являются профессиональное обучение и повышение квалификации. В минувшем году на обучение были направлены более 2 052 безработных. Примерно столько же смогут освоить востребованные профессии в 2018 году", - сказал собеседник.

По словам зампредседателя комитета, для оказания содействия в трудоустройстве граждан постоянно проводятся ярмарки и мини-ярмарки вакансий, дни предприятий. Так, в прошлом году более 7 тыс. человек стали участниками почти 400 подобных мероприятий.

Всего в 2017 году при содействии службы занятости в области было трудоустроено 30 410 человек. Уровень зарегистрированной безработицы в регионе на 1 января 2018 года составил 0,7% к экономически активному населению.-0-